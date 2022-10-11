«سوسة النخيل» تعود مجددًا بعد خمس سنوات من الاختفاء.. ما القصة؟

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كشف تقرير صادر من برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالقصيم، التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، أن متوسط نسبة الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، لعام 2021 بلغت 0.74 % مرتفعة عما كانت عليه في العام السابق 2020، والذي حقق نسبة 0.69 % وهي أقل نسبة حققها البرنامج خلال خمسة أعوام.

وأكد التقرير أن سوسة النخيل بذلك عاودت الارتفاع، كما كشف عن نسب الإصابة في عدد من محافظات ومدن القصيم، والتي جاءت كالتالي:

– محافظة البدائع أعلى نسب الإصابة بواقع 1.47 %.

– محافظة البكيرية بنسبة 1.44 %.

– محافظة عيون الجواء بنسبة 1.18 %.

– محافظة عنيزة بنسبة 1.09 %.

– مدينة بريدة بنسبة 0.67 %.

– محافظة رياض الخبراء بنسبة 0.65 %.

– محافظة الرس والمذنب بنسبة 0.49 %.

– محافظة الأسياح أقل نسبة في الإصابة بسوسة النخيل الحمراء بنسبة 0.01 %.

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