«سوق أبو عنبة» تاريخ 7 قرون لجدة التاريخية

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تنطلق غدا (الأربعاء) فعالية «سوق أبو عنبة» بجدة التاريخية، وهو أحد الأسواق التي تُعنى بالتراث السعودي العريق، واستعراض المنتجات الوطنية، والعديد من الفنون الإبداعية.

أطعمة وعطور

ويضم السوق، الكثير من المحال والأكشاك التجارية، التي توفر كافة أنواع المنتجات كالأطعمة المتنوعة، والخضروات بكافة أشكالها، والعطور والتحف الفنية، وغيرها.

جمعة وسبت

ويستمر السوق على مدى 45 يوماً، كل جمعة وسبت، ويُقام في جدة البلد وسط معالم جدة القديمة، حيث معلم مسجد أبوعنبة التاريخي الشاهد على عبق المكان منذ ما يقارب الـ7 قرون.

والمسجد يقع ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان، لتطوير المساجد التاريخية، في مرحلته الثانية، بهدف تعزيز المكانة الدينية والثقافية للمساجد التاريخية في حارة الشام.