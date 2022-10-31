سوق الحبوب رهن تعليق اتفاق التصدير عبر البحر الأسود

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توقع محللون أن تقفز العقود الآجلة مع بدأ أسبوع التداول غدا في شيكاجو وباريس، وهما الأوسع نشاطا في العالم، إذ يجعل انسحاب روسيا من اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود الصادرات الأوكرانية في خطر.

وعلّقت موسكو مشاركتها في اتفاق التصدير عبر البحر الأسود أمس السبت، ردا على ما قالت إنه هجوم أوكراني كبير بالطائرات المسيرة على أسطولها في شبه جزيرة القرم.

وأسواق القمح حساسة للغاية إزاء أي تطورات منذ بدء الغزو الأزمة الأوكرانية قبل ثمانية أشهر، نظرا لأن البلدين من بين أكبر مصدّري القمح في العالم، كما أن أوكرانيا مورّد رئيسي للذرة.

وساهم إطلاق الممر الآمن، الذي أتاح شحن أكثر من تسعة ملايين طن من الحبوب وسلع البذور الزيتية من الموانئ الأوكرانية، في استقرار أسواق الحبوب وكبح الأسعار حول العالم بعدما وصلت لمستويات قياسية.

وقال آرثر بورتييه من شركة أجريتل الاستشارية “إعلان روسيا سيكون له تأثير تصاعدي، ومن المرجح أن تشهد بداية الأسبوع قفزات في الأسعار، وذلك ببساطة لأن كميات أقل من الحبوب ستخرج من أوكرانيا”.

وذكر سمسار أوكراني أن شراء الحبوب للشحن من موانئ البحر الأسود في أوكرانيا توقف بعد قرار روسيا.

كما فاقم الجفاف في الأرجنتين والسيول في شرق أستراليا مخاوف الإمدادات، وأثار قلقا بشأن مواسم الحصاد القادمة في الدول المصدرة للقمح في نصف الكرة الجنوبي.

وإضافة إلى ذلك، فإن نشاط الشحن القوي في بداية الموسم من الاتحاد الأوروبي يعني أن الفائض هناك قد تضاءل.

وأشار بورتييه إلى أن “المشكلة هي أن إمدادات القمح تتناقص في الدول المصدرة الرئيسية الأخرى”.

ويقول كارلوس ميرا، رئيس أبحاث أسواق السلع الزراعية في رابوبنك، إن العقود الآجلة للقمح قد تقفز بما يتراوح بين خمسة وعشرة في المائة، لكن رد الفعل قد يتلاشى لأن انسحاب موسكو من الاتفاق كان متوقعا إلى حد ما، فضلا عن نمو الصادرات الروسية.