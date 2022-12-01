سوق الساعات الذكية يحقق معدل نمو سنوي يزيد عن 171٪

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تزايد نمو أسواق الساعات الذكية حول العالم، وفق تقارير متخصصة تحدثت عن زيادة معدلات النمو والمبيعات خلال العام الجاري 2022.

زيادة 30% سنويا

وكشفت شركة “Counterpoint” المختصة بأبحاث مجال التسويق التكنولوجي، عن تقرير جديد لشحنات الساعات الذكية العالمية للربع الثالث من عام 2022، وفقاً لما نشره موقع “gizmochina” التقني.

وزاد السوق العالمي للساعات الذكية منذ بداية عام 2022، بأكثر من 30٪ سنويًا، وفقًا للتقرير، مع نمو سنوي يزيد عن 171٪، احتلت الهند الآن المركز الأول وهي أكبر سوق للساعات الذكية في جميع أنحاء العالم، حسب “sawtbeirut”.

أبل في المقدمة تليها سامسونج وهواوي

تعد أبل الأمريكية هي الشركة الرائدة في الصناعة في فئة ساعات HLOS مع حصة سوقية تزيد عن 50٪ و 48٪ زيادة على أساس سنوي، فيما تليها سامسونج و وهواوي و Garmin وAmazfit وغيرها من العلامات التجارية.

زادت سامسونج بنسبة 62٪ على أساس ربع سنوي، نتيجة سلسلة Galaxy Watch 5 بشكل كبير. ومع ذلك، زادت شحنات سامسونج بنسبة 6٪ فقط على أساس سنوي حيث فقدت حصتها في السوق في الهند، وانخفضت إلى أقل من 3٪.

وفيما يتعلق برواد حصة السوق في قطاع الساعات الذكية الأساسية، تمتلك Noise حصة سوقية تبلغ حوالي 25٪، تليها Fire-boltt بنسبة 24٪، و boAT بنسبة 16٪ ، وشاومي بنسبة 4.2٪ ، وهواوي بنسبة 3.2٪.