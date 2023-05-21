سوناك: بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين في الصيف

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أعلن ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأحد، أن بلاده ستبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين هذا الصيف، لدعم كييف في حربها مع روسيا.

وقال “سوناك”، على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان، وبرفقته الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسبما ذكرت “القاهرة الإخبارية”، إنه “لا أحد يريد السلام أكثر من زيلينسكي، وإن شروط السلام ينبغي أن تستند إلى مبادئ أوكرانيا”.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، أن بلاده ستزود أوكرانيا بالطائرات التي تحتاجها في المستقبل.

وعلى مدار أيام القمة الثلاثة، أرسلت دول المجموعة إشارات إلى روسيا بأنها مستعدة لدعم أوكرانيا على المدى الطويل.