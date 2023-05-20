سوناك وماكرون يبحثان سبل مواصلة دعم دفاع أوكرانيا

المناطق_متابعات

اجتمع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم السبت، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة “هيروشيما” غربي اليابان.

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية (10 داونينج ستريت) – حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية – إن الزعيمين رحبا بوحدة الهدف القوية في مجموعة السبع بشأن عدد من القضايا من بينها العدوان الروسي على أوكرانيا والنهج الجماعي للتهديد الاقتصادي الذي تمثله الصين.

وأضاف المتحدث البريطاني أن سوناك وماكرون بحثا سبل مواصلة البلدين لدعم دفاع أوكرانيا بما في ذلك توفير المساعدات العسكرية والمساعدة الأمنية على مدى أطول، واتفقا على البقاء على تواصل وثيق قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في يوليو المقبل.

وأكد الزعيمان على التقدم في العمل المشترك لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية عبر بحر المانش، والبناء على القمة البريطانية-الفرنسية الناجحة التي عقدت في وقت سابق من العام الجاري، وشددا على التزامهما بتحقيق جميع عناصر الحزمة الطموحة التي تم الاتفاق عليها في مارس الماضي لوقف عبور القوارب الصغيرة ومعالجة قضية المهربين الذين يستغلون المستضعفين.

وأشار المتحدث إلى أن الزعيمين ناقشا أيضا الأمن والتكنولوجيات الصاعدة، وذلك عقب المحادثات التي أجراها قادة مجموعة السبع في وقت سابق اليوم بشأن الأمن الاقتصادي.