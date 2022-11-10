سوناك يحذر أوكرانيا من “كمين روسي” في خيرسون

المناطق_وكالات

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن الانسحاب الروسي من خيرسون سيكون “تقدماً قوياً” لأوكرانيا لكنه حذر من “كمين” على أراضيها

ونصح رئيس الوزراء البريطاني، القوات الأوكرانية بتوخي الحذر وعدم دخول خيرسون حتى تحلق الطائرات فوق المدينة مرة أخرى وتتأكد من تأمينها.

تحذير سوناك حملته تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الخميس، عقب اتصال هاتفي جمعه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتعهد بإرسال ألف صاروخ أرض – جو أخرى إلى القوات الأوكرانية، مع أكثر من 25 ألف مجموعة شتوية شديدة البرودة.

وتصدرت مدينة خيرسون المشهد، منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وسط أحاديث عن أنها ستشهد معركة فاصلة بين روسيا وأوكرانيا قبل أن تعلن موسكو سحب قواتها منها.

وبريطانيا واحدة من الدول الداعمة بقوة عسكريا وماليا لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة ضد كييف، حيث دعمتها حكومات بوريس جونسون وليز تراس ثم ريشي سوناك.

وتحظى خيرسون بأهمية استراتيجية كبرى، لكونها واقعة قرب مصب نهر دنيبرو، حيث تعد خط إمداد حيويا للقوات الروسية، ومعبرا للوصول لمجموعة واسعة من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.