سويسرا تسجل رقما قياسيا لأطول قطار ركاب في العالم

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سجلت شركة سكك حديد سويسرية رقما قياسيا لأطول قطار ركاب في العالم خلال رحلة، يوم السبت، على أحد أروع المسارات عبر جبال الألب.

وسيرت شركة ريتيان لسكك الحديد قطارا يبلغ طوله 1.9 كيلومتر ويضم مائة عربة ركاب وأربعة محركات على طول مسار ألبولا / برنينا من بريدا إلى برغون.

صنفت منظمة اليونسكو المسار كموقع للتراث العالمي في عام 2008، حيث يمر عبر 22 نفقا، بعضها بشكل حلزوني عبر الجبال، وفوق 48 جسرا، منها جسر لاندفاسر الشهير.

استغرقت الرحلة بأكملها، والبالغة قرابة 25 كيلومترا، حوالي ساعة.

وقال ريناتو فاسياتي، مدير شركة ريتيان، إن الهدف من تسجيل الرقم القياسي هو تسليط الضوء على بعض الإنجازات الهندسية لسويسرا والاحتفال بمرور 175 عاما على إنشاء السكك الحديد السويسرية.