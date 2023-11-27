“سويس بورت” و”أسياد القابضة” تتعاونان لاستكشاف كامل إمكانات النمو

المناطق_متابعات

وقعت شركة “سويس بورت الدولية ايه جي” و”أسياد” اتفاقيات صفقة ملزمة لاستكشاف إمكانات النمو الهائلة لقطاع الخدمات الأرضية للطيران في المملكة العربية السعودية خلال السنوات المقبلة. وتتضمن الصفقة بيع “سويس بورت الدولية ايه جي” حصة قدرها 49% من “سويس بورت السعودية العربية” إلى “أسياد”، وهي مجموعة قابضة سعودية متنوعة ذات ملكية عائلية تزاول أعمالاً مهمة داخل وخارج المملكة عبر قطاعات متعددة تشمل الطيران والبنية التحتية. وتؤكد الشراكة الإستراتيجية الجديدة التزام “سويس بورت” بدعم المملكة، وهي تهدف إلى تعزيز نمو الشركة في أكبر اقتصادات الشرق الأوسط. وتخطط “سويس بورت” لتوسيع حضورها في المملكة العربية السعودية ضمن مجال مناولة الشحن الجوي والخدمات الأرضية بالمطارات وفي مجال الضيافة في صالة المطار، ولا سيما مع شركات الطيران السعودية.

ويخضع إغلاق هذه الصفقة لاستكمال الإجراءات التنظيمية بالشكل المناسب في المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة قال وارويك برادي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “سويس بورت الدولية ايه جي”: “تمثل الشراكة مع ’أسياد‘ علامة فارقة في مسيرة ’سويس بورت‘ ضمن المملكة العربية السعودية. ونتوقع أن يثمر التعاون مع شريك وطني قوي عن تسريع وتيرة ازدهارنا في هذه السوق سريعة النمو. فهذا سيعزز مساهمتنا كشريكين في الإمكانات الهائلة للمملكة العربية السعودية. كما ستدعم هذه الشراكة سجلنا الحافل والناجح في المملكة والذي بدأ في عام 2016. وحتى في خضم التحديات الوجودية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، حافظت ’سويس بورت‘ على ثباتها وواصلت تنفيذ أعمال قوية وناجحة في المنطقة. واليوم، نفخر بكوننا من بين الشركات الرائدة في قطاع خدمات الطيران السعودي”.

من جانبه قال أسامة السيد، رئيس مجلس إدارة “أسياد القابضة”: “تعتبر ’سويس بورت‘ خير شريك بالنسبة لنا. ولا شك أن هذا التعاون سيعزز قدرات ’سويس بورت السعودية العربية‘ ويرسخ مساهمتها القوية في دعم رؤية 2030، وتحقيق الجودة والكفاءة المطلوبة لبلوغ النمو المتوقع في قطاع الطيران السعودي”.

وتتواجد شركة “سويس بورت” في المملكة العربية السعودية منذ عام 2016، حيث استهلت عملياتها التشغيلية آنذاك في الرياض وجدة، لتنضم الدمام إلى شبكتها في العام ذاته. ومنذ ذلك الحين، طورت “سويس بورت” أعمالها تدريجياً من شركة ناشئة إلى مؤسسة معروفة تتمتع بقاعدة عملاء واسعة من شركات النقل الإقليمية والدولية. وحالياً، توفر “سويس بورت” خدمات الركاب وعمليات المناولة الأرضية في خمسة مطارات هي: مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة؛ ومطار الملك فهد الدولي بالدمام؛ ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة؛ ومطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ ومطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي ببريدة. وفي عام 2022، وفرت شركة “سويس بورت” في المملكة العربية السعودية خدماتها لـ 5.14 مليون مسافر وتعاملت مع 19.900 طائرة.

نجحت شركة “سويس بورت الدولية ايه جي” في عام 2022 بتقديم أفضل الخدمات الأرضية في المطارات لنحو 186 مليون مسافر (عام 2021: 97 مليون)، وتعاملت مع حوالي 4.8 مليون طن من الشحنات الجوية (عام 2021: 5.1 مليون) في 117 مركزاً للشحن الجوي حول العالم. وقد تم اعتماد العديد من مستودعاتها في مجال الخدمات اللوجستية الصيدلانية من CEIV Pharma التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) وكذلك من الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية.

وفي نهاية يونيو 2023، أصبحت الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات الأرضية للمطارات ومناولة الشحن الجوي، والتي يعمل لديها اليوم حوالي 57000 موظف، عبر 294 مطاراً في 44 دولة ضمن ست قارات.