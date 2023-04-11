سيارة تدهس عابر طريق ثم تصطدم بحافلة على متنها 38 راكباً بينبع.. حالة وفاة و41 إصابة

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بينبع بلاغاً في الساعة 11:30 صباحاً يفيد بوجود حادث مروري على تقاطع طريق الأمير عبدالعزيز بن ماجد، وطريق الأمير عبدالله بن تركي، من جرّاء اصطدام سيارة على متنها (3) ركاب بعابر طريق، ما أدّى إلى انحرافهـا واصطدامها بحافلة على متنها (38) راكباً من جنسيات مختلفة مما أدّى إلى انقلابها، كما أسفر الحادث عن وفاة عابر طريق في موقع الحادث، وكذلك إصابات متعددة لركاب المركبتيْن بين المتوسطة والخفيفة. وعليه، باشرت طوارئ المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع، استقبال وإسعاف (41) حالة وفرزها وتقديم الرعاية الصحية خلال وقتٍ قياسي، علماً بأنه تم تنويم (17) مقيماً وحالتهم مستقرة، ولله الحمد، وخروج (24) مقيماً بعد تلقي العلاج اللازم، كما أهابت الهيئة الملكية بينبع من الجميع، التقيُّد والالتزام بإجراءات السلامة المرورية لسلامة جميع قاطني المدينة.