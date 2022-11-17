سيارة تدهس 25 شرطياً في لوس أنجلوس بأمريكا

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تعرضت مجموعة كبيرة من الشرطيين المتدربين أثناء تريضهم في مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية، أمس (الأربعاء)، إلى الدهس من سيارة مسرعة ما أدى إلى إصابة 25 عنصراً، 5 منهم في وضع حرج.

وأفادت تقارير أمنية محلية أن السيارة كانت تسير في الاتجاه الخاطئ، ولم تخفّف من سرعتها على الرغم من رؤيتها العشرات من الشرطيين المتدربين أثناء تريضهم الصباحي.

وأوضح قائد شرطة المقاطعة، أليكس فيلانويفا، أن الحادث تسبب في تناثر الكثير من الأشخاص الذين يعانون درجات مختلفة من الإصابة.

وأضاف فيلانويفا بأن أكثر من 10 سيارات إسعاف توجهت لموقع الحادث، مشيراً إلى أن التحقيقات أثبتت أن قائد السيارة البالغ من العمر 22 عاماً لم يكن مخموراً أثناء قيادته السيارة.