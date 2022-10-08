سيارة تقحتم منزل وتقتل صاحبته في حادث سير غريب

ووفقًا لموقع “سكاي نيوز” فإن الحادث وقعت غربي سيدني، حيث تلقت فرق الطوارئ نداء عن تصادم سيارة بمنزل، وهروب سائق المركبة من الشرطة.

وتفاجأت قوات الطوارئ والإسعاف بدخول السيارة في المنزل، وتسببه بإصابة السيدة بجروح خطيرة.

وقامت الشرطة والمسعفون في نيو ساوث ويلز بمحاولات يائسة لعلاج السيدة قبل الإعلان عن وفاتها في مكان الحادث.

ولم يتعرض المقيمون مع السيدة في المنزل الذي تعرض للحادث لأي إصابات، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية نقلا عن وسائل إعلام أسترالية.