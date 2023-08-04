“سياف” يحقق التوقيت الأفضل في اليوم الأول من منافسات فئة الحقائق ضمن المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن

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حققت المطية “سياف” لمالكه نايف الحويطي التوقيت الأفضل في اليوم الأول من منافسات فئة “الحقائق” ضمن المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن على أرض ميدان الطائف التاريخي.

ونجح “سياف” في تحقيق لقب الشوط الثاني والرئيسي خلال الفترة الصباحية بزمن وقدره 4:38.840 دقيقة وبمسافة 3 كيلو متر، حيث أقيم اليوم 26 شوطاً لفئة الحقايق (بكار ـ قعدان) ضمن المرحلة التمهيدية من المهرجان.

كما نجح مالك الهجن السعودي محمد الفهيده في تحقيق المركز الأول خمس مرات في الفترة الصباحية عبر المطية “المملكة” في الشوط الأول، المطية “فرق” في الشوط الثالث، المطية “هملول” في الشوط العاشر، المطية “بحور” في الشوط الـ 15، والمطية “طيف” في الشوط الـ 16.

وشارك في اليوم الثالث من المهرجان، واليوم الأول من فئة الحقائق 927 مطية تضمنتهم قائمة البداية الرسمية من قبل اللجنة، بواقع 571 مطية في الفترة الصباحية، 356 مطية في الفترة المسائية.

ومن المنتظر أن تخوض فئة الحقائق 84 شوطاً بحيث تقطع خلاله المطايا 252 كيلو متر، مسافة كل شوط 3 كيلو متر على مدار ثلاثة أيام في فترتين، الصباحية تنطلق عند الساعة 6.30 صباحاً، والمسائية في تمام الساعة: 3.00 عصراً.