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سيدة ترتدي قناعا وتلقي بدولارات في أحد شوارع “إسطنبول”

صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 9 أغسطس 2023 - 2:37 مساءً

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثار جدلا كثيرا، حيث ظهرت فيه سيدة ترتدي قناعاً وتلقي بدولارات في أحد شوارع مدينة إسطنبول.

وأظهر الفيديو السيدة وهي تلقي الدولارات في الشارع، فيما يقوم رجل يمشي بجانبها بتصوير المارة وهم يتزاحمون لالتقاط المال.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي السيدة، حيث أظهرت نفسها وكأنها تعطف على الفقراء.

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صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 9 أغسطس 2023 - 2:37 مساءً
صورة Ahmed Maher

Ahmed Maher

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