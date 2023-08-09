سيدة ترتدي قناعا وتلقي بدولارات في أحد شوارع “إسطنبول”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثار جدلا كثيرا، حيث ظهرت فيه سيدة ترتدي قناعاً وتلقي بدولارات في أحد شوارع مدينة إسطنبول.

وأظهر الفيديو السيدة وهي تلقي الدولارات في الشارع، فيما يقوم رجل يمشي بجانبها بتصوير المارة وهم يتزاحمون لالتقاط المال.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي السيدة، حيث أظهرت نفسها وكأنها تعطف على الفقراء.