سيرلانكا تفرض تأمينًا على استقدام العمالة المنزلية لدولة خليجية

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أصدر مكتب العمالة الخارجية، التابع لوزارة العمل في سريلانكا، كتابا، يتضمن قرار تنفيذ خطة تأمين مدفوعة الأجر من قبل صاحب العمل للعاملات السريلانكيات (في القطاع المنزلي) بمنطقة الشرق الأوسط.
بدأت في 15 يناير
وأشار الكتاب إلى أنه تم اختيار شركة تأمين في الكويت لدفع المبلغ المخصص في حال الرغبة بالاستعانة بخدمات العمالة السريلانكية، على أن تسري خطة التأمين اعتباراً من 15 يناير الجاري، وتكون شرطا إلزاميا للتسجيل لدى مكتب سريلانكا للعمالة الخارجية.
ويتم نشر بيانات مقدمي خدمات التأمين والمزايا وقيمة الأقساط وإجراءات المطالبة وقائمة المكاتب الفرعية في منطقة الشرق الأوسط لكل مقدم تأمين على الموقع الالكتروني الخاص بالمكتب، حسب “الجريدة”.
قيمة التأمين المحددة
من جانبه، قال بسام الشمري، المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، إن: “قيمة التأمين المحددة 47 ديناراً عن كل عاملة يتم استقدامها إلى الكويت، على أن يتحملها صاحب العمل (الكفيل)، وذلك لاصدار وثيقة تأمينية ضد الحوادث والاصابات، لاسيما المتعلقة بالعمل”.
ولفت الشمري إلى أن التأمين شرط أساسي للحصول على خدمات العاملات السريلانكيات، لاسيما أنه لن يتم اعتماد أي عقد عمل إلا عقب التأكد من دفع التأمين، مؤكدا أنه لن يسمح بأن يتحمل العامل تكلفة التأمين.