سيرلانكا تفرض تأمينًا على استقدام العمالة المنزلية لدولة خليجية

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أصدر مكتب العمالة الخارجية، التابع لوزارة العمل في سريلانكا، كتابا، يتضمن قرار تنفيذ خطة تأمين مدفوعة الأجر من قبل صاحب العمل للعاملات السريلانكيات (في القطاع المنزلي) بمنطقة الشرق الأوسط.

بدأت في 15 يناير

وأشار الكتاب إلى أنه تم اختيار شركة تأمين في الكويت لدفع المبلغ المخصص في حال الرغبة بالاستعانة بخدمات العمالة السريلانكية، على أن تسري خطة التأمين اعتباراً من 15 يناير الجاري، وتكون شرطا إلزاميا للتسجيل لدى مكتب سريلانكا للعمالة الخارجية.

ويتم نشر بيانات مقدمي خدمات التأمين والمزايا وقيمة الأقساط وإجراءات المطالبة وقائمة المكاتب الفرعية في منطقة الشرق الأوسط لكل مقدم تأمين على الموقع الالكتروني الخاص بالمكتب، حسب “الجريدة”.

ويتعين على وكالات التوظيف الأجنبية المرخصة تقديم شهادات التأمين الصادرة عن إحدى شركات التأمين عند الحصول على الموافقات النهائية، وسيتم التحقق من ذلك مع مقدم التأمين من قبل المكتب.