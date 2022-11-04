«سير».. كل ما تريد معرفته عن العلامة التجارية الأولى في مجال صناعة السيارات الكهربائية بالسعودية (فيديو)

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كشفت قناة العربية، في تقرير لها، اليوم، تفاصيل شركة “سير” التي دشنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس، وتأتي تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الواعدة لتنويع مصادر الاقتصاد السعودي.

وظائف شركة سير

ومن المتوقع أن تجذب الشركة، استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال لدعم الاقتصاد الوطني، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال، مع توفيرها لـ 30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034.

وتعد شركة “سير” مشروعاً مشتركاً بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة «فوكسكون Foxconn»، حيث ستحصل «سير» على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من شركة «بي إم دبليو BMW» لاستخدامها في تطوير المركبات.