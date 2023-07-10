“سيلان العين”.. علامة تحذيرية لتلف الدماغ أو الزهايمر

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كشفت دراسة أجراها باحثون في مركز بوسطن الطبي بالولايات المتحدة عن وجود علاقة بين المؤشرات الحيوية في السائل الزجاجي للعين والحالات المؤكدة لمرض الزهايمر واعتلال الدماغ الرضحي المزمن “CTE”.

وأشارت الدراسة التي نُشرت في دورية ” IOS Press” الطبية، إلى أن هذه المؤشرات الحيوية يمكن أن تكون بمثابة مؤشرات مبكرة للأمراض التنكسية العصبية، حيث لا يأتي التشخيص إلا من خلال فحص الدماغ بعد الوفاة.

كما أفادت بأن المؤشرات الحيوية في السائل الزجاجي للعين، مثل “مجموع تاو” و”السلسلة الخفيفة للخيوط العصبية” ، ترتبط جوهرياً بمرض الزهايمر والاعتلال الدماغي الرضحي المزمن.