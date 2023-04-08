سيلتك يحسم ديربي أسكتلندا.. ويقترب من اللقب

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عزز فريق سيلتك موقعه في صدارة الدوري الأسكتلندي الممتاز لكرة القدم بفوزه في مباراة الديربي على ضيفه وغريمه التاريخي جلاسكو رينجرز 3-2، السبت، في المرحلة الحادية والثلاثين.

ووسع سيلتك الفارق الذي يفصله في الصدارة عن أقرب ملاحقيه جلاسكو رينجرز إلى 12 نقطة ليقترب بشدة من حسم لقب الدوري الأسكتلندي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله حيث تقدم المهاجم الياباني كيوجو فوروهاشي بهدف لسيلتك عند الدقيقة 26، لكن المدافع الإنجليزي جميس تافيرنير أدرك التعادل لرينجرز في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وأضاف كيوجو فوروهاشي الهدف الثاني له ولسيلتك «62»، وتبعه زميله البرتغالي جوتا بتسجيل الهدف الثالث «73»، وبعدها بست بدقائق سجل تافيرنير الهدف الثاني له ولسيلتك.