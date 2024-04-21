سيلفا يدمر موسم تشيلسي ويقود مان سيتي إلى نهائي الكأس

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باغت النجم البرتغالي برناردو سيلفا نادي تشيلسي بهدف قاتل قبل النهاية بنحو 6 دقائق في مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء اليوم السبت، ليُدمر موسم النادي الأزرق ويقود مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية بعد 3 أيام من توديع دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وتأهل سيتي إلى نهائي الكأس بفضل هدف سيلفا في الدقيقة 86، فيما فشل البلوز في استغلال الكم الهائل من الفرص التي أتيحت له طوال المباراة، ليخرج من الموسم دون أي لقب، مع أمل ضعيف في إمكانية التأهل لإحدى البطولات الأوروبية الموسم المقبل خلال آخر 6 جولات من البريمييرليغ.

واصل بذلك سيتي رحلة الدفاع عن لقبه، حيث سيلاقي في الدور النهائي المتأهل من مواجهة كوفنتري سيتي ومانشستر يونايتد اللذان يلتقيا مساء غد الأحد.

استهل تشيلسي المباراة بهجوم ضاغط، لكن السنغالي نيكولاس جاكسون فرط في استغلال أول فرصة في المباراة، بعد أن سدد كرة ضعيفة في أحضان الحارس ستيفان أورتيغا في الدقيقة السابعة.

فيما حاول كول بالمير مباغتة فريقه السابق بهدف من منتصف الملعب في الدقيقة 11، قبل أن يرد سيتي بأول فرصة محققة عبر فيل فودين الذي رواغ الحارس جورجي بيتروفيتش، لكنه فشل في وضع الكرة في الشباك عند الدقيقة 14.

وأنقذ بيتروفيتش هدفاً محققاً للسيتي، حين تصدى ببراعة على طريقة حارس كرة اليد لفرصة برناردو سيلفا في الدقيقة 27.

وأضاع السنغالي نيكولاس جاكسون فرصة واضحة للتسجيل بطريقة غريبة بعد أن انفرد بالحارس أورتيغا في الدقيقة 29.

ثم أبعد جون ستونز كرة متجهة للمرمى أمام محاولة اللاعب الشاب نوني مادويكي في الدقيقة 35.

فيما تكفل أورتيغا بإنقاذ شباك سيتي من تهديد صريح أمام بالمر في الدقيقة 37.

سيلفا يلدغ تشيلسي في الدقائق الأخيرة

واصل تشيلسي ضغطه على دفاع مانشستر سيتي، لكنه جاكسون عاد ليضيع فرصة جديدة واضحة أمام مرمى أورتيغا في الدقيقة 49.

وشهدت الدقيقة 56، حالة تحكيمية جدلية بعد أن طالب البلوز بركلة جزاء بعد لمس يد على جاك غريليش في الدقيقة 55.

وعاد سيتي لخلق الخطورة على مرمى تشيلسي عبر محاولة جيرمي دوكو في الدقيقة 69، وتسديدة جانيبة من كيفن دي بروين في الدقيقة 70.

وأثمرت جهود سيتي في السيطرة على الدقائق الأخيرة من المباراة هدف الفوز الوحيد الذي حمل توقيع برناردو سيلفا في الدقيقة 84، بعد أن باغت الجميع في غفلة من دفاع تشيلسي.