سينما الشارع على كورنيش القطيف تعرض 5 أفلام لزوَّار مهرجان الكتّاب والقُراء

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حرص مهرجان الكتّاب والقُراء؛ المقام في المنطقة الشرقية بتنظيمٍ من هيئة الأدب والنشر والترجمة، على جذب الزوار بمختلف ميولهم عبر برنامج ثقافي اتسم بالتنوع، وكان لعروض الأفلام نصيب منه، حيث خصص المهرجان عروضاً للسينما الخارجية لزوار القطيف وسكانها، تعرض أفلاماً متنوعة محلية وعالمية، على كورنيش القطيف أحد مواقع المهرجان.

وشهد الحضور الفيلمين السعوديين (حد الطار)، و (أربعون عاماً وليلة)، والفيلم السوداني (ستموت في العشرين)، وفيلم (الرجل الذي باع ظهره)، وهو إنتاج مشترك ، والفيلم اللبناني “ربيع”.