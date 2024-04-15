سيول في عُمان تودي بـ17 شخصاً على الأقل معظمهم تلاميذ

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توفي 17 شخصًا على الأقلّ معظمهم تلاميذ، جراء سيول في سلطنة عُمان نجمت عن هطول أمطار غزيرة منذ الأحد في الدولة الخليجية، وفق ما أفادت السلطات.

وأفادت “المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة” في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية مساء الأحد عن “تسجيل 12 وفاة جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم” هم مواطنان وأجنبي إضافة إلى تسعة تلاميذ في محافظة شمال الشرقية الواقعة في شرق البلاد على بُعد حوالي 150 كلم من العاصمة مسقط وفق “العربية”.

وعُثر الاثنين على جثث ثلاثة أشخاص وطفل، وفق أفادت الوكالة في عدة منشورات على منصة “إكس”.

وغرد الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي بتعزية السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ولأهل عمان ولجميع طلاب العلم في عمان في وفاة طلاب المدرسة في محافظة شمال الشرقية نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي تمر بها السلطنة.