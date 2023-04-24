سيول وعواصف رعدية.. “الأرصاد” تنبه من اضطراب بالطقس في 3 مناطق

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نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وعواصف رعدية على عدة مدن ومحافظات بالمملكة في مناطق الرياض المدينة المنورة والباحة.

وتشهد منطقة الرياض أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح نشطة، تبدأ من اليوم وحتى الخميس المقبل.

وتشمل الحالة الطقسية العاصمة، والدرعية، ورماح، والخرج، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، والحريق، القويعية، والمجمعة، والزلفي، وثادق، وشقراء.

كما تشمل ضرما، والغاط، وعفيف، والدوادمي، وحريملاء، والدلم، ومرات، والأفلاج، ووادي الدواسر، والسليل.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

عواصف رعدية بالمدينة المنورة

ونبّه المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على محافظتي المهد ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة اليوم.

وتشمل تأثيرات الحالة نشاطاً في الرياح السطحية، وتساقطاً للبرد، وجريان السيول، وانعدام في الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءّ.

سيول في الباحة

ونبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وسيول، وتساقط البرد، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.