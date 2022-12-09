“سڤن” تجلب أول مراكز للمغامرات الداخلية في العالم من “ديسكفري أدفنتشرز” إلى المملكة

وقّعت شركة مشاريع الترفيه السعودية “سڤن”، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية شراكة حصرية مع شركة Warner Bros. Discovery الرائدة عالمياً بمجال الترفيه الواقعي؛ وذلك بهدف تقديم مراكز المغامرات الداخلية المخصصة والتي تعكس المحتوى الخاص بـ “ديسكفري أدفنتشرز” إلى المملكة العربية السعودية. ً

الجدير بالذكر أنه سيتم افتتاح أول هذه المراكز على مساحة 3000 متر مربع تقريباً في وجهة “سڤن” الترفيهية في حي “الحمراء” بالرياض، ليكون المركز الأول من نوعه على مستوى العالم. هذا وقد أبرمت “سڤن” شراكة مع Mycotoo، الشركة الرائدة في وضع الاستراتيجيات وتصميم التجارب ضمن القطاع الترفيهي، لتصميم وتطوير مراكز مغامرات “ديسكفري” بما يضمن للزوار تجربة ترفيهية فريدة حافلة بالمرح والتسلية. ومن المقرر افتتاح المزيد من مراكز “ديسكفري أدفنتشرز” في وجهات “سڤن” الترفيهية عبر المملكة بمواقع وأحجام سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب.

وبهذه المناسبة قال سعادة الأستاذ عبدالله بن ناصر الداود، رئيس مجلس إدارة شركة “سڤن”: “إن التعاون مع شركة Warner Bros. Discovery كشريك رئيسي لتطوير مراكز المغامرات الداخلية الحصرية في وجهاتنا الترفيهية، يمثل علامة فارقة أخرى في مساعي تطوير القطاع الترفيهي السعودي؛ كما أنه يساعد في ترسيخ المكانة الرائدة للمملكة في قطاع الترفيه عموماً. وفي ضوء سعينا لتوفير تجارب عالمية بكل معنى الكلمة في المملكة، اخترنا المغامرات المميزة من “ديسكفري” والتي ستساهم بإثراء مجموعة ’سڤن‘ المتنوعة من الوجهات الترفيهية وبالتالي ستثري حياة سكان المملكة من مواطنين ومقيمين على حد سواء”.

من جانبه قال بيتر فان رودن، نائب الرئيس الأول لوجهات الترفيه العالمية المستلهمة في شركة Warner Bros. Discovery: “يسعدنا إطلاق مركز المغامرات الداخلي الأول لشركتنا هنا في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع ’سڤن‘. ويسرنا أن هذه المغامرة الداخلية التي توفر محتوى “ديسكفري” ستؤكد بشكل أكبر على التزامنا الدائم بتقديم أروع التجارب التي نثق بأنها ستستقطب معجبينا”.

ومن خلال تقديم أولى تجارب “ديسكفري” المخصصة في المنطقة، ستوفر وجهات “سڤن” الترفيهية معالم فريدة ومميزة مصممة لتلبية متطلبات وتطلعات سكان المملكة العربية السعودية. وسيُضاف أول مركز للمغامرات الداخلية من “ديسكفري أدفنتشرز” إلى وجهة “سڤن” الترفيهية في حي “الحمراء” بالرياض، حيث سيجذب مختلف الفئات العمرية.

وستوفر مراكز مغامرات “ديسكفري” أجواءً لا مثيل لها حافلة بالتشويق والحماس تلائم ثقافة المملكة بشكل خاص وتهدف لجعل كل زائر مستكشفاً بكل معنى الكلمة. ومن خلال توفير عالم زاخر بتجارب الاستكشاف واللعب والتعليم، سترحب هذه المراكز بالزوار في مخيم بحثي ينطلقون منه لاختبار سلسلة من المهام المختلفة. وثمة مغامرات لجميع الشرائح العمرية، بما في ذلك الأنشطة الجماعية التي تناسب العائلات والأصدقاء والمجموعات المدرسية.

وتمتد وجهة “سڤن” الترفيهية في حي “الحمراء” على مساحة 167 ألف متر مربع، وستقدم عشرة مناطق فريدة تم تصميمها خصيصاً لتلبية أذواق الزوار على اختلاف فئاتهم العمرية. وتشمل هذه الوجهات أول صالة مخصصة من (كليب ‘ان كلايمب) في المملكة، وأول لعبة ركوب مستوحاة من (ترانسفورمرز)، وعجلة مشاهدة دوارة داخلية، ومنطقة داخلية لركوب الأمواج (Wave House)، بالإضافة إلى العديد من دور السينما، وصالات البولينج، ومناطق التعليم الترفيهي، ومسارات سباقات السيارات الكهربائية “الكارتينج”، ومجموعة متنوعة من المتاجر وخيارات المطاعم المتنوعة المحلية والعالمية.

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وتستثمر “سڤن” أكثر من 50 مليار ريال سعودي لبناء 21 وجهة ترفيهية ستوفر تجارب فريدة ومبتكرة عالمية المستوى، بالإضافة إلى شراكات عالمية ضمن القطاع. وستقام مشاريعها القادمة في 14 مدينة عبر المملكة هي: الرياض، والخرج، ومكة المكرمة، وجدة، والطائف، والدمام، والخبر، والأحساء، والمدينة المنورة، وينبع، وأبها، وجازان، وبريدة، وتبوك.

يُذكر أن شركة مشاريع الترفيه السعودية (سڤن)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تهدف للمساهمة في تطوير القطاع الترفيهي وبناء وتشغيل الوجهات الترفيهية وخلق بيئة ترفيهية تتناسب مع احتياجات كافة شرائح المجتمع السعودي وفقاً لأعلى وأحدث المعايير العالمية.