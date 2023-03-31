“شؤون الأسرة” يطلق الدليل الإرشادي لتنمية الطفولة المبكرة

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أطلق مجلس شؤون الأسرة الدليل الإرشادي لتنمية الطفولة المبكرة، كأوّل أدلة مبادرة الأسرة الإرشادية، ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية.

وذكر المجلس أن الدليل يقدم مادة علمية مبسطة لتمكين الوالدين ومقدمي الرعاية من منح تجربة مثالية للطفل، من خلال توفير المعلومات العلمية والنشاطات العملية للتعامل مع الطفل من سنّ الولادة حتى 6 سنوات.

وأضاف أن الدليل يوفّر رصدا لمراحل نمو الطفل البدني الاجتماعي والعاطفي التعليمي، والتواصلي، وإرشاد الأسر ومقدمي الرعاية في كل مرحلة من مراحل نمو الطفل، كما يوفر أفكارا وأنشطة عملية لكل مرحلة نمائية.

ولفت إلى أن الدليل يساعد في تحضير الوالدين ومقدمي الرعاية لانتهاء مرحلة الطفولة المبكرة، كما أنه يعد دليلا إرشاديًا للأطفال من ذوي الإعاقة والمتعرضين للعنف.