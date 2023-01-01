شؤون الأسرة: 4 أسباب رئيسة وراء الخلافات الزوجية

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كشف مجلس شؤون الأسرة، بعض الأسباب التي تؤدي إلى وجود خلافات بين الزوجين.
وأوضح المجلس عبر حسابه على تويتر، أن الزوجين يؤديان واجباتهما الأساسية في تحقيق استقرار الأسرة، من خلال البحث المستمر عن نقاط التقارب والتوافق بينهما.
وأشار إلى أن من أسباب الخلافات الزوجية هو ضعف مشاركة الاهتمامات وتقدير الطموح، إضافة إلى انعدام أواصر التواصل والحوار الأسري.
وأكد أن من بين أسباب الخلافات أيضا غياب القناعة ونمو المقارنات بما لدى الآخرين، والإهمال وفقدان الموازنة بين الأسرة والعمل والأصدقاء.
ونصح المجلس أنه لتكوين أسرة حيوية وعلاقة متماسكة، يجب التنازل وتقبل جوهر الشخصيات المغايرة، مع الاتفاق على جو أسري مشترك ومريح، إضافة إلى الإيمان بأن التنوع حيوي ويقوي العلاقة.