شؤون الحرمين تتابع تنفيذ 160 مبادرة وبرنامجاً داخل المسجد الحرام في موسم الحج

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تتابع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الحوكمة والشؤون القانونية تنفيذ مايزيد عن (20) خدمة بشرية وتِقنية إضافة إلى متابعة (160) مبادرة وبرنامج، مقدمة خلال حج هذا العام داخل المسجد الحرام، وقياس مدى التزام الإدارات بالخطط التشغيلية الفرعية والتي تقدر بنحو (25) خطة تشغيلية للخدمات.

وأوضح مدير عام المراجعة الداخلية ريان العدواني، أن الخدمات والمبادرات الفعالة التي تقدمها الرئاسة خدمةً لضيوف الرحمن بموسم الحج 1444هـ تستلزم المتابعة المستمرة لضمان الفاعلية وفق ما هو مرسوم له بالخطط التشغيلية للإدارات، لافتاً النظر إلى أن المراجعة الداخلية تتم عبر ممارسة الاختصاصات المخولة لها بمقتضى النظام العديد من المهام والواجبات لضمان تحقيق التقيد بالتعليمات والسياسات والخطط.

وبيّن العدواني، الأثر المتوقع لمتابعة تنفيذ وتقديم تلك الخدمات والمبادرات والبرامج والخطط التشغيلية وماينتج عنها من مراجعة تسهم في إثراء تجربة ضيوف الرحمن الدينية والثقافية، علاوة على التيسير على حجاج بيت الله الحرام في أداء النسك بكل يسر وسهولة، وضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة وتكاملها رقمياً.