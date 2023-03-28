“شؤون الحرمين” ترفع سرعة الإنترنت في المسجد الحرام

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قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بإدارة البنية الرقمية بالإدارة العامة لتقنية المعلومات برفع سرعة الإنترنت، وذلك انطلاقا في تجويد مخرجات الخدمات التقنية المقدمة لزوار وعمار بيت الله الحرام، والارتقاء والتميز لتحقيق ما تصبوا إليه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مرتكزاتها التقنية.

وأوضح مدير إدارة البنية الرقمية الأستاذ هيثم بن عبدالوهاب بدر، أن الرئاسة رفعت سرعة الإنترنت لتصل إلى (150mbps)، خدمة، وذلك لتسريع وتيرة العمل وتجويد مخرجات الخدمات التقنية المقدمة لضيوف الرحمن ، والارتقاء بمستوى الخدمات في الحرمين الشريفين.

ويأتي رفع سرعة الإنترنت استكمالا للخدمات الرقمية والنوعية التي تقدمها الإدارة العامة لتقنية المعلومات لتهيئة منظومة خدمية متكاملة تلبي رغبات المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان, وذلك تحقيقا لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وولي عهده الأمين – حفظهما الله – نحو الرقي الشامل بمنظومة الخدمات بالحرمين الشريفين .