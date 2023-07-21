“شؤون الحرمين” تستفتح خطبة العام الجديد بمنبرها الحديث

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استفتحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خطبة صلاة الجمعة للعام الهجري 1445هـ، بمنبرها الحديث الذي جاء بطراز إسلامي فريد ، وذلك انطلاقًا من الهوية الجديدة للرئاسة التي اطلقتها هذا العام ، المستوحاة من الرواق السعودي .

وركزت الرئاسة في هويتها على تصميم الرواق السعودي لتميزه بمميزات متعددة أهمها توفير مساحات واسعة داخل المسجد الحرام من أجل راحة وسلامة ضيوف الرحمن.

ويعد الرواق أيقونة بناء لم يشهدها المسجد الحرام من قبل ؛ فقد اهتمت حكومة المملكة العربية السعودية أن يكون بناء المسجد الحرام من أفضل التصاميم وأن تستخدم فيه أفضل المواد حيث أصبح أعجوبة معمارية في العمارة والبناء. وقد أنير الرواق بثريات خاصة وأعمدة ملبسة بالرخام وألوان زاهية في السقف. كما تم تبليطه بالرخام بألوان مختلفة.