شؤون الحرمين تشارك في حي حراء الثقافي بمعرض لمقتنيات الحرمين الشريفين

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شاركت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في معرض حي حراء الثقافي بجناح يعرض فيه تطور الخدمات المقدمة داخل الحرمين الشريفين، وما تقدمه الرئاسة من خدمات تقنية وحديثة تسهّل على زوار وقاصدي الحرمين الشريفين أداء عباداتهم بكل يسهر وسهولة.

ويهدف المعرض إلى التعريف بالخدمات التي توفرها حكومة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها إلى هذا العهد الزاهر.

وتمثلت مشاركة الرئاسة في المعرض بعرض الأدوات المستخدمة في غسيل الكعبة وفيلم تعريفي عن كيفية حياكة كسوة الكعبة، وشملت مشاركة الرئاسة منسج لكسوة الكعبة المشرفة يتيح للضيوف والزوار المشاركة في عملية النسج والتعرف على الجهود المبذولة في صناعة كسوة الكعبة المشرفة، إضافة إلى ركن رقمي يعرض فيه شاشة تفاعلية تحتوي على أهم التطبيقات التي تخدم الحجاج والمعتمرين والزوار لبيت الله الحرام.