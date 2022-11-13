“شؤون الحرمين” تعلن توفر وظائف مؤقتة للعمل بالمسجد الحرام لموسم العمرة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، توفر وظائف مؤقتة للعمل بالمسجد الحرام، لموسم العمرة لعام 1444هـ.

وأوضحت “شؤون الحرمين” أنه يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن يكون على استعداد للعمل في أي وقت، وألا يكون على رأس عمل آخر، و أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة، إضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.

وأبانت أن التقديم سيكون إلكترونياً ويبدأ يوم الإثنين الموافق 20/04/1444هـ لمدة يوم، وذلك عبر بوابة التوظيف الخاصة بالرئاسة وذلك بالدخول على الرابط.