شؤون الحرمين تعلن عن إستراتيجية جديدة وهوية حديثة لمنظومة خدماتها

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أعلن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن إستراتيجية جديدة وهوية حديثة، وقرارت تطويرية شاملة لكل المجالات ومنظومة الخدمات، وزيادة فرص تمكين الشباب والفتيات على أعلى معايير الجودة العالمية، بداية العام الجديد ١٤٤٥هـ.

وأكد أن منظومة الخدمات والأعمال داخل الرئاسة شهدت تطورًا كبيرًا، خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن أعمال الرئاسة داخل الحرمين الشريفين تحتاج إلى التطوير وتمكين الكفاءات وأصحاب الخبرات من أجل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله- وتوفير أفضل الخدمات من أجل ضمان راحة ضيوف الرحمن.