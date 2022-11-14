شؤون الحرمين تعلن عن وظائف مؤقتة لموسم العمرة

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر وظائف مؤقتة للعمل بالمسجد الحرام، لموسم العمرة لعام 1444هـ..

وأوضحت شؤون الحرمين أن الشروط المطلوبة للتقدم للوظائف المؤقتة هي:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– الاستعداد للعمل في أي وقت.

– أن لا يكون على رأس عمل آخر.

– أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

وأضافت أن التقديم سيبدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1444/04/20هـ الموافق 2022/11/14م، ويستمر التقديم لمدة يوم من تاريخ الإعلان، مشيرة إلى أن التقديم يمون إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الخاصة بالرئاسة وذلك بالدخول على الرابط التالي:هنا