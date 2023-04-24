“شؤون الحرمين” تفعّل مبادرة ” فقهني ” للزائر الصغير بالمسجد الحرام

فعّلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية عبر إدارة خدمة الزائر الصغير بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة “فقهني” وذلك ضمن برامجها الاجتماعية .

وتتضمن المبادرة توعية وتثقيف الزائر الصغير في المسجد الحرام عن فضل الصيام 6 من شوال، حيث يأتي ذلك ضمن حملة الرئاسة ” خدمة معتمرينا شرفًا لمنسوبينا ” تحت شعار ” من الوصول إلى الحصول ” والاهتمام بالزائر الصغير بالمسجد الحرام.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية سعود بن عطيه الزهراني، أن المبادرة جات ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية للزائر الصغير، لتواكب تطلعات ولاة الأمر -حفظهما الله- نحو تحقيق النتائج المتميزة في الارتقاء بمنظومة الخدمات الاجتماعية بالمسجد الحرام، وتمكين كافة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن.

وأشار الزهراني إلى السعي لبحث سبل التعاون المشترك مع الجهات المعنية والإدارات بالمسجد الحرام على تذليل كافة العقبات وتكثيف الجهود الميدانية لخدمة ضيوف الرحمن لتحقيق رؤية الرئاسة التطويرية (2024) في إثراء تجربة ضيف الرحمن المنبثقة من رؤية المملكة الطموحة (2030)في خدمة ضيوف الرحمن.