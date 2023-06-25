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شؤون الحرمين تقف على جاهزية التوسعة السعودية الثالثة

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 25 يونيو 2023 - 12:40 مساءً

المناطق_مكة

وقفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، على جاهزية مبنى التوسعة السعودية الثالثة، بكافة أدوارها والساحات المحيطة بها.

وأوضح مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد الجابري، أنه تم التأكد من جاهزية كافة الخدمات المقدمة في المصليات بالإضافة للمواقع المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في شوتر (١) و(٢) و(٣) و(٤) من الدور الأرضي، وكذلك الوقوف على جاهزية الساحات ومبنى الخدمات، والاستفادة من كافة المساحات وتهيئتها للقاصدين، لتقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام.

وحث الجميع على تنفيذ الخطط وبذل مزيد من الجهود؛ لمواصلة التميز في تقديم الخدمات لقاصدي المسجد الحرام ليؤدي حجاج بيت الله الحرام مناسكهم بكل سهولة ويسر.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 25 يونيو 2023 - 12:40 مساءً
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shimaa mohamed

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