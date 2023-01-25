شؤون الحرمين تكثف جهودها في خدمة ضيوف الرحمن

المناطق_مكة

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام من المصلين و المعتمرين تزامنا مع ما يشهد المسجد الحرام من توافد جموعا غفيرة من ضيوف الرحمن حيث سخرت كوادرها البشرية، من خلال تقديم حزمة من الخدمات، لكي يتمكن قاصدو المسجد الحرام من أداء مناسكهم بكل راحة وسكينة.

وقدمت الرئاسة العامة ممثلة بوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، سلسلة من الخدمات للمصلين والمعتمرين عدد من الخدمات من أبرزها تقديم الإرشاد المكاني باللغات لأكثر من ” 30 ” ألف مستفيد ، وتقديم “100” ألف عبوة زمزم ، فيما بلغت كمية المعطرات ” 2550″ لترا، وكمية المطهرات “130ألف لتر، بالإضافة إلى تعطير المسجد الحرام بـ 100 فواحة وتعقيم الأسطح بـ 31 ألف لتر، كما بلغت كمية التعقيم بالروبوتات بـ “1600” لتر .