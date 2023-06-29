“شؤون الحرمين” تكثيف أعمالها في التوسعة السعودية الثالثة لاستقبال ضيوف الرحمن طوال أيام التشريق

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كثَّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي – ممثلة في وكالة الرئاسة العامة للتوسعة الشمالية- الاستعدادات لاستقبال الحجاج يوم عيد الأضحى المبارك،وطيلة أيام التشريق خلال موسم حج عام ١٤٤٤ هـ في الحرم المكي الشريف،والاستفادة من جميع المساحات المتاحة في التوسعة السعودية الثالثة، التي خصصت بالكامل للمصلين القادمين من الساحات الشمالية والشرقية والغربية.

وتفقَّد وكيل الرئيس العام للتوسعة الشمالية الأستاذ حمود بن صالح العيادة، يصاحبه الوكيل المساعد للتوسعة الشمالية للشوون الإدارية المهندس وليد بن مطيع الله المسعودي، والوكيل المساعد للتوسعة الشمالية للشوون التطويرية المهندس فارس بن محمد المطرفي، جاهزيةَ جميع الخدمات المقدمة للحجاج بشكل مباشر،مؤكدًا جاهزية التوسعة لاستقبالهم ،حيث تم تجهيز (90) مصلىً مجهزة بجميع الخدمات اللازمة والضرورية؛ وتشمل: الدور الأرضي، والأول، والثاني، وميزانين ، والثاني ميزانين ، والسطح، والساحات، وأجزاء من مباني الخدمات بطاقة استيعابية تصل إلى ما يقارب (600) ألف مصلٍّ .