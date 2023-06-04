شؤون الحرمين تنظم حلقة نقاش “خطة الرئاسة لموسم حج عام 1444هـ”

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نظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حلقة نقاش بعنوان “خطة الرئاسة لموسم حج عام 1444هـ”, بحضور معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وناقش المشاركون عدة مرتكزات للخطة، أبرزها: التكامل والتنسيق بين الوكالات، وحوكمة الخطة التشغيلية وتحديد المسؤوليات والمهام وفق المصفوفة، والتعاون مع الجولات الرقابية للمراجعة الداخلية، وأنسنة الخدمات، كما استعرضوا المبادرات المستهدفة، ودور القياس في جودة الخدمات.

وأكد معاليه أهمية التكامل والشراكة بين جميع الجهات ذات العلاقة لإنجاح الخطة التشغيلية لموسم حج عام 1444هـ، وضرورة الالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن.