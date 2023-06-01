شؤون الحرمين تنظم حلقة نقاش عن سلامة الزوار في الحرمين الشريفين

المناطق_مكة

نظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر أمس, حلقة نقاش تحت عنوان: (سلامة الزوار في الحرمين الشريفين) بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة وبمشاركة المديرية العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة.

وقال خلال حلقة النقاش معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, إن سلامة قاصدي الحرمين الشريفين واجب ديني ووطني، متطرقاً لأهم الطرق والأساليب المتبعة للوصول إلى ذلك الهدف خدمة لزوار البيت العتيق.

ونوّه السديس بما تقوم به الدولة -أيدها الله- من جهود لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وما تبذله من الغالي والنفيس لراحة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن الرؤية المباركة جاءت في طياتها تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ومن ذلك سلامتهم لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة وأن يرجعوا إلى بلادهم سالمين غانمين.