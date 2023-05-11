شؤون الحرمين تنظم ورشة عمل عن التحول الرقمي

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نظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي ورشة عمل للتعريف بقياس التحول الرقمي الـ11.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتحول الرقمي المهندس رامي بن سعد الثبيتي، أن الورشة تهدف إلى التعريف بقياس التحول الرقمي وأهميته ومدى تأثيره على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ، لافتاً إلى أن الرئاسة تسعى إلى تحقيق متطلبات التحول الرقمي في قياس عام 2023م.

من جانبه أكد وكيل الرئيس العام للشؤون التقنية والتحولات الرقمية المهندس وسام بن محمد مقادمي، حرص الرئاسة على استثمار وتسخير التقنيات الحديثة في تطوير منظومة العمل لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وذلك وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- ومواكبة لرؤية المملكة في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

وتناولت الحلقة عددًا من المحاور أبرزها: التعريف بقياس التحول الرقمي، والخطة الإستراتيجية للتحول الرقمي بالرئاسة، الجدول الزمني للقياس، والوكالات المعنية بالقياس، ونماذج من التقارير الداخلية للقياس.