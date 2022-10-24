شؤون الحرمين تنفذ برنامج “برمجيات العقيل في البحث العلمي”

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نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة البحث العلمي برنامج “برمجيات العقيل في البحث العلمي” (عن بعد) لجميع طلبة الدراسات العليا داخل المملكة وخارجها في مختلف التخصصات الأكاديمية، وذلك ضمن مبادرة الأبحاث الرائدة للباحثين والباحثات.

وأوضحت مديرة إدارة البحث العلمي الدكتورة فاطمة بنت صالح السهيمي، أن البرنامج يهدف إلى تمكين الباحثين من كتابة أبحاثهم وفق التقنيات الحديثة، مشيرةً إلى أن البرنامج التدريبي تضمن عددًا من المحاور، منها: برمجيات الفهارس والفهرسة الآنية والآلية وتطبيقاتهما، وفهرسة القصائد وفهرسة الموضوعات وثبت المصادر والمراجع.

وبينت السهيمي أن البرنامج استفاد منه (44) مستفيدًا ومستفيدة، وقدمه الأستاذ المشارك بقسم أصول الدين بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء الدكتور سعود بن عبدالعزيز العقيل.