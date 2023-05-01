“شؤون الحرمين” تنفذ مبادرة ثقافة السلامة والصحة المهنية

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نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس, مبادرة “بناء ثقافة وقائية في السلامة والصحة المهنية”.

وتهدف المبادرة إلى خلق بيئة عمل آمنة وخالية من الحوادث ورفع الوعي الوقائي بأهمية الصحة والسلامة ودورها في تقليل الحوادث والإصابات المرتبطة بمكان العمل.

وأوضح مدير الإدارة العامة للسلامة المهندس بسام بن سعيد العبيدي، أن المبادرة تعنى بتعزيز أوجه السلامة في مختلف مواقع العمل من خلال توزيع بروشورات توعوية عن كيفية استخدام المعدات حسب اشتراطات السلامة والصحة المهنية، كما يكثف مختصو السلامة الجولات الميدانية للتأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة أثناء العمل لتقليل المخاطر الناشئة في مختلف ظروف العمل.

من جانبه أفاد وكيل الرئيس العام للأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر فايز بن عبد الرحمن الحارثي، أن الرئاسة تسعى للوصول إلى نظم إدارة السلامة والصحة المهنية التي يتم من خلالها بناء آلية شاملة ومنظّمة للعمل المشترك ما بين العمّال والإدارة في تطبيق إجراءات السلامة والصحة ونهج الأنظمة في تقييم تحسّن الأداء في تطبيق إجراءات الوقاية والرقابة, حيث تشكّل أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية أداةً ناجعة في إدارة المخاطر الخاصة بمناطق الأعمال الصغيرة إلى مُختلف حاجات المناطق الإنشائية مؤكداً الحرص على تطبيق المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية، في مختلف ميادين العمل، وخلق ثقافة الصحة والسلامة وتنمية القدرات للوصول إلى بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والإسهام في الحد من الإصابات المرتبطة بالعمل.