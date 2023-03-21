“شؤون الحرمين” تهيئ سطح المسجد الحرام للمعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك

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هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سطح المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أنه تم توفير جميع الخدمات التشغيلية والفنية وتهيئة السطح لقاصدي المسجد الحرام ,مضيفاً جاهزية الكوادر البشرية المؤهلين على تنظيم وإدارة الحشود وفق خطة موسم شهر رمضان التشغيلية.

وأكد معاليه على تكامل الخدمات والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالمسجد الحرام، لاستقبال المعتمرين والمصلين، ليؤدوا نُسكهم بكل يسر وسهولة في الشهر الكريم .