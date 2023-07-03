شؤون الحرمين تودع الحجاج بعد أداء طواف الوداع بنسخة من المصحف الشريف

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ودعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حجاج بيت الله الحرام بتقديم نسخة من المصحف الشريف؛ وذلك ضمن حملة الرئاسة لموسم حج هذا العام (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا) في عامها الحادي عشر، وتحت شعار “من الوصول إلى الحصول”.

وأوضح مدير عام إدارة شؤون المصاحف والكتب نبيل بن عبده شريفي أن مبادرة ” مصحف لكل حاج ” تأتي ضمن خطط ومبادرات وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية احتفاءً بضيوف الرحمن منذ قدومهم وحتى وداعهم، حيث تسلّم كل حاج وحاجة بعد قضاء شعيرة حجهم لهذا العام، نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وسجادة صلاة.