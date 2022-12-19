شؤون الحرمين توقع مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الصناعية السعودي

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وقعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس، مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، بحضور صاحب السمو الأمير سلطان بن خالد نائب الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي ومساعد الرئيس العام الدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني .

وتهدف المذكرة إلى المساهمة في تبادل الخبرات العلمية والعملية بين الطرفين، وتقديم المعاونة الفنية والتقنية في وضع التدابير المستدامة ورفع كفاءة الأداء للعمليات التصنيعية الحالية لدى الرئاسة.

وتأتي هذه الاتفاقيات والشراكات وتفعيلها والاستفادة منها لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، في ظل توجيهات ومتابعة حثيثة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة –أيدها الله- وتماشيًا مع أهداف رؤية المملكة (2030) لتقديم أفضل الخدمات وأرقاها لقاصدي الحرمين الشريفين.