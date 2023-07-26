“شؤون الحرمين” تُطلق برنامج “صناعة الباحثة”

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أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالوكالة المساعدة للمكتبات والشؤون الثقافية للدراسات والبحث العلمي النسائية بوكالة المكتبات والشؤون الثقافية، برنامج صناعة الباحثة.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين أن التسجيل يبدأ في البرنامج يوم الاثنين ويستمر لمدة أربع أيام، وبجوائز ماليّة قيّمة تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي.

وبينت الوكيل المساعد للمكتبات والشؤون الثقافية للدراسات والبحث العلمي النسائية الدكتورة منيرة بنت علي السحيم، أن البرنامج نوعي مهاري يعنى ببناء الباحثات المتميزات في الأبحاث العلمية، وإنتاج الأبحاث والدراسات الرصينة، مع نخبه من الأكاديميين المختصين في البحث العلمي، حيث تُعد مُحفزة لجميع الباحثات والباحثين على استغلال جميع البرامج المقدمة في مكتبة الحرم المكي الشريف فيما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم.

وأفادت الدكتورة السحيم أن الهدف من البرنامج أن تكون رئاسة شؤون الحرمين منارةً علميةً في نشر العلم النافع والرسالة العلمية والدعوية للحرمين الشريفين وقاصديهما والعالم أجمع، وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.