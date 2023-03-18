“شؤون الحرمين” تُفعّل “خدمة معتمرينا”

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أوعز الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، لجميع الوكالات والإدارات، بتفعيل برامج وفعاليات حملة “خدمة معتمرينا شرفٌ لمنسوبينا”، والتي تأتي في عامها الثامن تحت شعار (من الوصول إلى الحصول).

وأكد الشيخ السديس، أن الرئاسة تسعى من خلال وكالاتها المتعددة، إلى تقديم كل الخدمات المتنوعة، والبرامج الثقافية والمعرفية لزوار بيت الله الحرام، وفق أعلى معايير الجودة، وتمكينهم من أداء عباداتهم بكل يُسر وسهولة.

وشدد على أهمية خدمة الزائرين والمعتمرين، وإرشادهم وتوجيههم والاهتمام بهم، مؤكداً بذل أقصى الجهود والإمكانات؛ للارتقاء بالخدمة التي تقدمها الحملة لزوار بيت الله الحرام.