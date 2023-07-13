شؤون الحرمين وجمعية المودّة توقعان مذكرة تعاون

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وقّعت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة في وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، أمس، مذكرة تعاون وشراكة مجتمعية مع جمعية المودة للتنمية الأسرية، وذلك بمقر الرئاسة.

وشملت الاتفاقية نطاق التعاون على تفعيل عيادات إرشادية تقوم على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والأسري والتربوي للطلاب في كلية ومعهد الحرم المكي الشريف والعاملين بالمسجد الحرام وأسرهم للمساعدة والتغلب على المشكلات الأسرية والنفسية والتربوية وتقديم استشارات حضورية وهاتفية ودورات تدريبية في مسارات: (الاستعداد الزوجي، والتخطيط الأسري والمالي، والتربية والوالدية، والعلاقات الأسرية والزوجية، والطلاق بإحسان) ودورة المسعف النفسي التي تقدم حضوريًا وعن بعد.