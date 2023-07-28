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«شؤون المسجد النبوي» تكثف جهودها لتقديم أفضل الخدمات للصائمين في يوم عاشوراء

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 28 يوليو 2023 - 9:32 صباحًا

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كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، جهودها، لتقديم سبل الراحة للصائمين وزوار المسجد النبوي في يوم عاشوراء.

وأوضحت وكالة المسجد النبوي، أنها عملت على تنسيق ومتابعة جاهزية تقديم الوجبات للصائمين، وتسهيل إجراءات التصاريح عن طريق إدارة خدمات إفطار الصائمين.

بالإضافة إلى السماح بدخول الوجبات الفردية للتسهيل عليهم، وتهيئة فرش السجاد وسقيا زمزم وبرامج التعقيم والتطهير، وتوزيع حافظات ماء زمزم في جميع أروقة المسجد النبوي.

كانت وكالة المسجد النبوي، استقبلت بالهدايا وماء زمزم، طلائع المعتمرين الذين قدموا للمدينة المنورة.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 28 يوليو 2023 - 9:32 صباحًا
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shimaa mohamed

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