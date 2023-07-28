«شؤون المسجد النبوي» تكثف جهودها لتقديم أفضل الخدمات للصائمين في يوم عاشوراء

كانت وكالة المسجد النبوي، استقبلت بالهدايا وماء زمزم، طلائع المعتمرين الذين قدموا للمدينة المنورة.

#أخبار_الوكالة لتقديم أفضل الخدمات للصائمين في يوم عاشوراء .. وكالة شؤون المسجد النبوي تكثف من الجهود والأعمال.#المسجد_النبوي#وكالة_شؤون_المسجد_النبوي للتفاصيل : https://t.co/TF7jlXkPkb __ pic.twitter.com/RZRjivSBrM — وكالة شؤون المسجد النبوي (@wmngovsa) July 27, 2023