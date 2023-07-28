«شؤون المسجد النبوي» تكثف جهودها لتقديم أفضل الخدمات للصائمين في يوم عاشوراء

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كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، جهودها، لتقديم سبل الراحة للصائمين وزوار المسجد النبوي في يوم عاشوراء.
وأوضحت وكالة المسجد النبوي، أنها عملت على تنسيق ومتابعة جاهزية تقديم الوجبات للصائمين، وتسهيل إجراءات التصاريح عن طريق إدارة خدمات إفطار الصائمين.
بالإضافة إلى السماح بدخول الوجبات الفردية للتسهيل عليهم، وتهيئة فرش السجاد وسقيا زمزم وبرامج التعقيم والتطهير، وتوزيع حافظات ماء زمزم في جميع أروقة المسجد النبوي.
كانت وكالة المسجد النبوي، استقبلت بالهدايا وماء زمزم، طلائع المعتمرين الذين قدموا للمدينة المنورة.
لتقديم أفضل الخدمات للصائمين في يوم عاشوراء .. وكالة شؤون المسجد النبوي تكثف من الجهود والأعمال.#المسجد_النبوي#وكالة_شؤون_المسجد_النبوي
للتفاصيل : https://t.co/TF7jlXkPkb
— وكالة شؤون المسجد النبوي (@wmngovsa) July 27, 2023