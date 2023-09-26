شاب سعودي في “محايل عسير”  أمضى 18  عاماً في تجهيز متحف تاريخي أصبح مزارا لكل مرتادي المنطقة.. إليك التفاصيل

استعرضت قناة “العربية” قصة شاب سعودي في محايل عسير أمضى 18 عاما في تجهيز متحف تاريخي، والذي أصبح مزارا لكل مرتادي المنطقة.

وقال الشاب السعودي، إنه منذ أن كان في الثانوية العامة وهو شغوف بالتاريخ، ولديه إثارة نحو معرفة الآثار القديمة.

وأوضح أنه مضى أكثر من 18 عاما وهو يجمع في الآثار التاريخية، للمملكة ولغير المملكة من الخلافات الأموية والعباسية وغيرها.

وبين أنه بعد عناء وجهد كبيرين تمكن من افتتاح متحفه الذي يحتوي على القطع الأثرية والآلات التراثية الفريدة التي يعود تاريخ بعضها إلى حقب الفتوحات الإسلامية.

وأشار إلى أن متحفه أصبح وجهة مهمة لسكان المنطقة، بالإضافة إلى كونه مقصدا سياحيا مهما لزوار المملكة.