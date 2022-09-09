شاب مصري يذبح تاجرًا داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة

أقدم شاب على ارتكاب جريمة مروعة، حيث قام بذبح تاجر بسكين داخل مسجد في إحدى قرى الدقهلية، بدلتا مصر، أثناء أداء صلاة الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة دكرنس بذبح شخص داخل مسجد سلطان بقرية ميت السودان التابعة لدائرة المركز.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شخص يدعى “الشربيني عوض المتولى الخواجة”، حيث قام أحد الشباب بذبحه بسلاح أبيض، ولقي مصرعه على الفور داخل المسجد.

وتم نقل جثمان المجني عليه إلى مستشفى دكرنس العام، وتحرر محضر بالواقعة، وضبط المتورط في الواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.